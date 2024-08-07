Молодой водитель устроил автопаркур на лестнице в Хабаровске

В ночь на 7 августа в Хабаровске произошло необычное ДТП. Молодой водитель Toyota Corolla без прав «приземлился» прямо на лестницу. Это случилось около 03:10 на улице Тургенева. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Водитель 2004 года рождения ехал по улице Тургенева в сторону Амурского бульвара на автомобиле Toyota Corolla.
«Потеряв контроль над машиной, он съехал с проезжей части и влетел на лестницу», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Однако световая опора и элементы лестницы получили значительные повреждения.