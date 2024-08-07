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Молодой водитель устроил автопаркур на лестнице в Хабаровске

В ДТП никто не пострадал.

Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

В ночь на 7 августа в Хабаровске произошло необычное ДТП. Молодой водитель Toyota Corolla без прав «приземлился» прямо на лестницу. Это случилось около 03:10 на улице Тургенева. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Водитель 2004 года рождения ехал по улице Тургенева в сторону Амурского бульвара на автомобиле Toyota Corolla.

«Потеряв контроль над машиной, он съехал с проезжей части и влетел на лестницу», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Однако световая опора и элементы лестницы получили значительные повреждения.