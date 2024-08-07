8-летнего велосипедиста сбила «Тойота» в Октябрьском районе Новосибирска

В Октябрьском районе водитель «Тойоты Короллы» сбил ребенка на велосипеде во дворе дома. Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, мальчик пересекал проезжую часть.
— 6 августа в 19:40 вечера 27-летний водитель «Тойоты» двигалась по двору дома № 154/1 на улице Автогенная, но в пути следования совершила наезд на велосипедиста, который переезжал дорогу слева направо, — уточнили в пресс-службе.
В аварии пострадал мальчик 2016 года рождения. Его госпитализировали врачи.
Ранее мы писали, что в Ужурском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который направлялся из Новосибирска в Кызыл. Всего в транспорте находилось 19 человек, из которых пострадали трое, в том числе 11-летний ребенок. Автобус врезался сначала в грузовик, а потом в трактор.