8-летнего велосипедиста сбила «Тойота» в Октябрьском районе Новосибирска

Ранее мы писали, что в Ужурском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который направлялся из Новосибирска в Кызыл. Всего в транспорте находилось 19 человек, из которых пострадали трое, в том числе 11-летний ребенок. Автобус врезался сначала в грузовик, а потом в трактор.