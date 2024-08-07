Хабаровские парашютисты-десантники отправятся в Якутию тушить лесные пожары

В Республике Саха (Якутия), Республике Тыва и Забайкальском крае продолжают бушевать лесные пожары. На территории Якутии продолжается тушение 51 очага возгорания на площади более 5 тыс квадратных километров, Забайкалья — 22 пожара на площади 2,5 тыс квадратных километров, в Тыве — 22 лесных пожара на 37 квадратных километрах. К ликвидации огня в этих трех регионах привлечено около 2,7 тыс человек, 229 единиц техники и 27 воздушных судов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».