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Хабаровские парашютисты-десантники отправятся в Якутию тушить лесные пожары

В регионе охвачено огнём более 5 тыс квадратных километров.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Республике Саха (Якутия), Республике Тыва и Забайкальском крае продолжают бушевать лесные пожары. На территории Якутии продолжается тушение 51 очага возгорания на площади более 5 тыс квадратных километров, Забайкалья — 22 пожара на площади 2,5 тыс квадратных километров, в Тыве — 22 лесных пожара на 37 квадратных километрах. К ликвидации огня в этих трех регионах привлечено около 2,7 тыс человек, 229 единиц техники и 27 воздушных судов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Якутию в ближайшее время направят порядка 50 парашютистов-пожарных авиаотделений Хабаровского края и Амурской области. Еще 50 пожарных федерального резерва Авиалесоохраны и Хакасии прибудут в Тыву.

 — Из Хабаровска мы направим 25 парашютистов-пожарных. Ждем прибытия самолета Якутской базы авиационной охраны лесов, который заберет наших десантников, — уточнили в ДВ авиабазе.

Напомним, 24 июля на помощь в соседний регион также отправился самолет-амфибия Бе-200, принадлежащий Хабаровскому авиационно-спасательному центру.

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