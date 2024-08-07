Хабаровчанка предстанет перед судом за серию ограблений ломбардов

После второго ограбления работница ювелирного магазина догнала злоумышленницу и задержала её в маршрутном автобусе. Затем подозреваемая была передана сотрудникам Госавтоинспекции, прибывшим на место происшествия. По словам обвиняемой, похищенное золотое кольцо она продала случайной прохожей за четыре тысячи рублей, а браслет выбросила в сугроб.