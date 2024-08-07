Хабаровчанка предстанет перед судом за серию ограблений ломбардов

В Хабаровске жительница города скоро окажется перед судом за серию ограблений ломбардов, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Сотрудники отдела дознания отдела полиции № 5 УМВД России по г. Хабаровску выяснили, что в период с ноября по декабрь 2023 года 26-летняя подозреваемая посещала ломбарды под видом клиентки. Она просила показать разнообразные золотые украшения. Однако, примерив драгоценности, женщина немедленно покидала торговые точки. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
После второго ограбления работница ювелирного магазина догнала злоумышленницу и задержала её в маршрутном автобусе. Затем подозреваемая была передана сотрудникам Госавтоинспекции, прибывшим на место происшествия. По словам обвиняемой, похищенное золотое кольцо она продала случайной прохожей за четыре тысячи рублей, а браслет выбросила в сугроб.
В настоящее время уголовные дела, возбужденные по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», завершены и переданы в суд для рассмотрения. Максимальная санкция по данной статье предполагает лишение свободы сроком до четырех лет.