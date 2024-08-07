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Суд арестовал четыре счета бывшего замминистра обороны Иванова

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Суд арестовал четыре банковских счета бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в рамках расследования дела о крупной взятке, следует из официальных судебных документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Защита Иванова заявляла, что по делу арестовано имущество широкого круга лиц, включая его родителей.

«Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырех счетах обвиняемого… Суд признал арест законным», — говорится в документе.

Как говорится в документах, речь идет о разных счетах в одном из российских банков.

Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобы защиты на постановление о продлении срока ареста до 23 сентября Иванову и Бородину.