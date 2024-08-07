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В Новосибирске «Лада» протаранила трамвай № 18, заблокировав движение

В комментариях под постом подписчики накинулись на водителя легковушки из-за создавшегося затора.

Источник: Соцсети

В Новосибирске водитель автомобиля «Лада» протаранил трамвай на перекрестке улиц Римского-Корсакова и Вертковской. Инцидент случился сегодня рано утром, и в результате столкновения трамвайные пути оказались заблокированы в обоих направлениях.

По информации, опубликованной в телеграм-канале «АСТ-54 Black», водитель выскочил под трамвай, что привело к остановке общественного транспорта. В настоящее время движение на данном участке парализовано.

В комментариях под постом подписчики накинулись на водителя легковушки из-за создавшегося затора.