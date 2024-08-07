В Новосибирске «Лада» протаранила трамвай № 18, заблокировав движение

В Новосибирске водитель автомобиля «Лада» протаранил трамвай на перекрестке улиц Римского-Корсакова и Вертковской. Инцидент случился сегодня рано утром, и в результате столкновения трамвайные пути оказались заблокированы в обоих направлениях.