«Умри, неверный»: гражданин Латвии за 10 тысяч евро планировал убить жителя Красноярска

Началось все в 2010 году, в одном из городков бывшей союзной республики, а ныне — непримиримого соседа. К местному обратился друг детства со своей проблемой. Рассказал: есть у него любовница — «шикарная женщина». Но вот беда — с прицепом в виде мужа. Да еще муж — ходок на сторону. Давно бы развелась, но не вариант, потому что придется делить совместно нажитое имущество.