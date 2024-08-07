«Умри, неверный»: гражданин Латвии за 10 тысяч евро планировал убить жителя Красноярска

Прокурор Красноярского края утвердил обвинение гражданину Латвийской республики за организацию подготовки к убийству красноярца. Интересную историю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства. Так и просится в основу сценария для какого-нибудь остросюжетного жанра.
Началось все в 2010 году, в одном из городков бывшей союзной республики, а ныне — непримиримого соседа. К местному обратился друг детства со своей проблемой. Рассказал: есть у него любовница — «шикарная женщина». Но вот беда — с прицепом в виде мужа. Да еще муж — ходок на сторону. Давно бы развелась, но не вариант, потому что придется делить совместно нажитое имущество.
— Помоги, друг: есть у тебя надежный решала, который все уладит? — попросил друг детства. — Готов дать 10 тысяч евро.
Деньги для 2010 года немалые. Друг, как в песне, в беде не бросил и лишнего не спросил. Был у него на примете знакомый, готовый за такой гонорар на все. Киллер получил задаток и всю информацию о потенциальной жертве — фото, имя, адрес. Жертва, к слову, тогда и сейчас живет в Красноярске.
Также потенциальный убийца обзавелся париком и самодельным оружием с глушителем. И отправился за тысячи километров в географический центр России. На поезде.
Приезжал, кстати, дважды. Выслеживал жертву, искал подходящее место для преступления, устраивал тайники с оружием. Но киллер из него получился так себе — его быстро рассекретили правоохранители и надели наручники.
Неудачник смекнул, чем ему грозит, если пойдет в отказ. А потому согласился на сотрудничество и участие в следственном эксперименте. Под надзором спецслужб он получил от посредника телефон заказчицы, связался с ней и инсценировал убийство. А после помог задержать и саму жену, которая выбрала слишком жестокий способ попрощаться с отношениями.
Заказчики уже отбыли свое наказание. А вот подельник все это время находился в стороне. Его даже объявили в международный розыск. Прокурор утвердил обвинение об организации подготовки к убийству. Но есть в этой истории одно «но»: Латвия сейчас занимает нетерпимую позицию и отказывает России в международно-правовой помощи. Так что уголовное дело без присутствия обвиняемого рассмотрит Центральный районный суд.