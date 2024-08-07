Тело пропавшего казахстанца нашли в Каспийском море в Дагестане

В Telegram-канале МЧС России сообщается, что спасателями найден 47-летний мужчина, утонувший в Каспийском море.
«Трагедия произошла 3 августа в дагестанском городе Избербаш. В море столкнулись сапборды и тюбинг. Пострадали 6 сапбордистов: четырех вытащили из воды спасатели, один выбрался на берег сам. К сожалению, шестой сапбордист утонул. Поисково-спасательные работы завершены», — сообщили в МЧС России.
Ранее Telegram-канал Mash Gor писал, что пропавшим был мужчина, который живет в Казахстане.
«Ислам (47 лет) приехал на отдых в Дагестан с семьей. Он родом из Ингушетии, но уже много лет живет в Казахстане. Перед исчезновением турист катался на сапе в Избербаше и столкнулся с таблеткой, которую тащил за собой гидроцикл — им управлял 19-летний Мирза. Спасатели достали из воды четверых человек, один выбрался сам. Трое, включая двоих детей, попали в больницу. Ислам — единственный, на ком не было спасательного жилета. Водителя гидроцикла задержали, возбуждено уголовное дело об оказании опасных для жизни услуг», — сообщалось в Telegram-канале.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в МИД РК.
Накануне стало известно о том, что турист из Казахстана утонул на острове Пхукет в первый день отпуска — трагедия произошла 31 июля. Гибель казахстанца прокомментировали в пресс-службе МИД РК.
Также вчера в Западно-Казахстанской области во время ремонтно-восстановительных работ пешеходного моста через реку Чаган работник одного из ТОО по неосторожности упал с моста в воду и утонул. 47-летнего мужчину спасти не удалось.
Как вести себя на водоемах?
Как сообщается на портале «Электронного правительства», плавать нужно вдоль берега, не отплывая далеко;
- не купайтесь и не ныряйте в нетрезвом состоянии;
- не купайтесь и не ныряйте в необорудованных, запрещённых, незнакомых местах, вне официальных пляжей;
- не купайтесь и не ныряйте около причалов и пристаней;
- не оставляйте детей и пожилых людей в воде и на берегу без присмотра;
- не купайтесь сразу после приема пищи; не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;
- не цепляйтесь за лодки и не сидите на борту;
- не плавайте на надувных матрасах и автокамерах;
- не заплывайте за знаки ограждения и буйки;
- не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам;
- не заплывайте далеко от берега;
- не подавайте ложных сигналов тревоги.
Если Вы начали тонуть
- сохраняйте спокойствие;
- широко раскиньте руки и ноги;
- не выдыхайте полностью — в легких должен оставаться воздух;
- загребайте воду под себя и плывите к берегу.
Если свела судорога
- икроножную мышцу — обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;
- движение рукой в сторону и разожмите кулак;
- икроножную мышцу — обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;
- бедро — ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки и, согнув ее в коленке, потяните назад к спине; Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.