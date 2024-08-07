Тело пропавшего казахстанца нашли в Каспийском море в Дагестане

«Ислам (47 лет) приехал на отдых в Дагестан с семьей. Он родом из Ингушетии, но уже много лет живет в Казахстане. Перед исчезновением турист катался на сапе в Избербаше и столкнулся с таблеткой, которую тащил за собой гидроцикл — им управлял 19-летний Мирза. Спасатели достали из воды четверых человек, один выбрался сам. Трое, включая двоих детей, попали в больницу. Ислам — единственный, на ком не было спасательного жилета. Водителя гидроцикла задержали, возбуждено уголовное дело об оказании опасных для жизни услуг», — сообщалось в Telegram-канале.