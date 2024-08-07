В Красноярском крае двух сапбордистов унесло на несколько километров от берега

В Красноярском крае двух сапбордистов снесло ветром на несколько километров от берега. Такое сообщение накануне, 6 августа, поступило в пожарно-спасательную часть 411 села Парная Шарыповского района.
Дежурный караул на катере нашел парней. К счастью, молодые люди не пострадали.
Специалисты напомнили, что перед тем, как отправиться в плавание, необходимо надеть спасательный жилет.
Ранее мы писали, что на Красноярском водохранилище в районе Сыдинского залива спасли 34-летнего мужчину. Он плавал на сапборде с веслом и в какой-то момент исчез из поля зрения своих друзей.