Появилось видео с места крушения самолета омских туристов в Приморье

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала видео с места крушения самолета с омскими путешественниками в Приморье. На кадрах видно, что место ЧП оцепили, по лесу разбросаны обломки красного самолета Bristell RG, на котором летали пилот Сергей Федоров и его пассажирка Алена Калагурова.
Напомним, омские авиатуристы Федоров и Калагурова 6 августа летели с Сахалина в Приморье. Они перестали выходить на связь в 15:11 по времени Владивостока. После пропажи самолета началась поисковая операция, но ее пришлось отложить до утра 7 августа из-за погоды. Обломки самолета были найдены примерно в 8 утра по времени Владивостока в двух километрах от села Стеклянуха Шкотовского МО. На месте крушения обнаружили тела пилота и пассжирки.
Утром 7 августа Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщило, что по факту катастрофы расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.