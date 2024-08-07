Появилось видео с места крушения самолета омских туристов в Приморье

Напомним, омские авиатуристы Федоров и Калагурова 6 августа летели с Сахалина в Приморье. Они перестали выходить на связь в 15:11 по времени Владивостока. После пропажи самолета началась поисковая операция, но ее пришлось отложить до утра 7 августа из-за погоды. Обломки самолета были найдены примерно в 8 утра по времени Владивостока в двух километрах от села Стеклянуха Шкотовского МО. На месте крушения обнаружили тела пилота и пассжирки.