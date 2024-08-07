В сети распространили поддельное видео с врио Курской области. Какие еще фейки появились на фоне обстрела региона?

На поддельном видео он якобы призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия.
Ролик изначально стал распространяться в украинских каналах, а потом быстро разошелся по курским пабликам. Однако на самом деле поста с таким текстом в Telegram-канале Смирнова не было.
Злоумышленники взяли за исходное видео обращение врио губернатора об обстановке на границе и просьбу не поддаваться на провокации.
Также глава Курчатова Игорь Корпунков опроверг информацию об обстрелах Курской атомной электростанции (АЭС). Он назвал ее фейковой.
В свою очередь, региональному управлению МЧС пришлось опровергать сообщения об эвакуации жителей Курской области из-за обстрелов. В ведомстве заявили, что не рассылали подобной информации.
Как сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, при атаке ВСУ на Курскую область пострадали шестеро детей.
Омбудсмен уточнила, что два ребенка лечатся амбулаторно, трехлетнюю девочку доставили в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести, еще троих детей госпитализировали с ранениями.
Кроме того, ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи в Курской области возле Суджи. В результате не выжили фельдшер и водитель, ранен врач.
6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось. Во время обстрела украинские солдаты попытались прорвать государственную границу России. Однако российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. В Минобороны России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа блокирована.