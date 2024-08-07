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В Красноярском крае ночной пожар уничтожил жилой дом и три автомобиля

В поселке Танзыбей пожар уничтожил три автомобиля, гараж и жилой дом.

Источник: МЧС РФ

Ночью 6 августа в поселке Танзыбей Ермаковского района страшный пожар уничтожил три автомобиля, гараж и жилой дом. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю.

К счастью, никто не пострадал. Хозяйка проснулась от шума во дворе — уже во всю полыхал навес, гараж и стоящие внутри машины. Позже огонь перекинулся на крышу дома.

— Пожар ликвидировали на 144 «квадратах». На месте работали три единицы техники, восемь человек личного состава, — добавили спасатели.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электроприбора — шуруповерта. Его купили накануне и поставили на зарядку в гараже.

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