В Красноярском крае ночной пожар уничтожил жилой дом и три автомобиля

Ночью 6 августа в поселке Танзыбей Ермаковского района страшный пожар уничтожил три автомобиля, гараж и жилой дом. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю.
К счастью, никто не пострадал. Хозяйка проснулась от шума во дворе — уже во всю полыхал навес, гараж и стоящие внутри машины. Позже огонь перекинулся на крышу дома.
— Пожар ликвидировали на 144 «квадратах». На месте работали три единицы техники, восемь человек личного состава, — добавили спасатели.
Причиной возгорания стало короткое замыкание электроприбора — шуруповерта. Его купили накануне и поставили на зарядку в гараже.