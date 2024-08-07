В Ангарске курьера телефонных мошенников приговорили к условному сроку

Как установили следствие и суд, осенью прошлого года, когда парень был еще несовершеннолетним, он через мессенджер нашел работу в преступной организации, которая дистанционно обманывала людей. Аферисты звонили пожилым доверчивым людям, рассказывали им о якобы совершенных их родственниками ДТП и предлагали с помощью денег уладить вопросы с уголовным преследованием.