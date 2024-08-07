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В Ангарске курьера телефонных мошенников приговорили к условному сроку

Ангарский городской суд вынес приговор 18-летнему парню. Он работал курьером у телефонных мошенников и помог им обмануть двух пожилых женщин. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Как установили следствие и суд, осенью прошлого года, когда парень был еще несовершеннолетним, он через мессенджер нашел работу в преступной организации, которая дистанционно обманывала людей. Аферисты звонили пожилым доверчивым людям, рассказывали им о якобы совершенных их родственниками ДТП и предлагали с помощью денег уладить вопросы с уголовным преследованием.

Фигурант был в роли курьера и должен был забирать деньги у обманутых граждан. В результате его преступной деятельности пострадали две женщины. Им причинен ущерб на сумму более 200 тысяч рублей, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.

Во время следствия подсудимый возместил пострадавшим ущерб в полном объеме. Суд принял это во внимание и назначил парню наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно. Телефонных же мошенников продолжает искать полиция. В их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.