Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Богучанском районе выявлена корь

Никто из зараженных не был привит.

Источник: РИА "Новости"

Вспышку кори зафиксировали в поселении староверов — деревне Прилуки Богучанского района. Медики уже проводят на месте противоэпидемические мероприятия.

Вчера, 6 августа, госпитализировали пятерых местных жителей, лабораторные исследования подтвердили у них корь: двоих доставили в БСМП, а остальным окажут помощь в Богучанской районной больнице.

Первыми в зоне риска находятся поселки Осиновый Мыс и Такучет, куда жители Прилук довольно часто выезжают по своим нуждам, — отметила главный врач Богучанской районной больницы Марина Безруких.

Специалисты напоминают, что корь — острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Единственным эффективным способом ее профилактики является вакцинация.

здоровье