В Богучанском районе выявлена корь

Вспышку кори зафиксировали в поселении староверов — деревне Прилуки Богучанского района. Медики уже проводят на месте противоэпидемические мероприятия.
Вчера, 6 августа, госпитализировали пятерых местных жителей, лабораторные исследования подтвердили у них корь: двоих доставили в БСМП, а остальным окажут помощь в Богучанской районной больнице.
Первыми в зоне риска находятся поселки Осиновый Мыс и Такучет, куда жители Прилук довольно часто выезжают по своим нуждам, — отметила главный врач Богучанской районной больницы Марина Безруких.
Специалисты напоминают, что корь — острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Единственным эффективным способом ее профилактики является вакцинация.