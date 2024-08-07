Полицейские искали сбежавшего военнослужащего на кладбище в Актау

Ранее в Актюбинской области осудили военнослужащего — его обвиняли в дезертирстве с вверенным ему оружием, разбое и угоне авто. Как сообщили в суде, подсудимый, не выдержав тягот воинской службы, сбежал из гарнизона, забрав вверенное ему оружие. Увидев машину, он пригрозил водителю оружием и потребовал ехать по указанному направлению. Прибыв к месту назначения, обвиняемый забрал верхнюю одежду водителя и скрылся. Позже его задержали. До этого в Атырау солдат сбежал из воинской части, а когда его пытались задержать, открыл огонь.