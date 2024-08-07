В Приморье арестовали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку

Во вторник СУСК РФ по Приморскому краю сообщило о задержании 29-летнего мигранта по подозрению в попытке изнасилования девушки на базе отдыха «Орхидея» в бухте Шамора. По версии следствия, подозреваемый ночью проник в дом, где в это время спала девушка, и попытался ее изнасиловать. Девушка проснулась и стала сопротивляться, а ее муж задержал злоумышленника и передал полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование). По предварительным данным, подозреваемый находится на территории РФ незаконно.