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Главе СК доложат по делу о насилии мигранта над школьницей на Южном Урале

Гражданин Таджикистана познакомился с девочкой в соцсетях.

Источник: РИА "Новости"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетней из Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданина Таджикистана обвиняют в изнасиловании и совершении действий сексуального характера в отношении девочки, с которой мужчина познакомился в социальной сети. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Константину Правосудову предоставить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Как пишет 74.ru, 19-летнего мигранта задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней школьницы в Кунашакском районе. Сначала парень общался с девочкой в соцсетях, затем в июле они встретились, а в августе молодой человек отвёз школьницу в СНТ, где осуществил задуманное. В полицию обратились родители девочки, которые прочитали её переписку. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что в России он находится незаконно.