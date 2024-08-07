Главе СК доложат по делу о насилии мигранта над школьницей на Южном Урале

Как пишет 74.ru, 19-летнего мигранта задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней школьницы в Кунашакском районе. Сначала парень общался с девочкой в соцсетях, затем в июле они встретились, а в августе молодой человек отвёз школьницу в СНТ, где осуществил задуманное. В полицию обратились родители девочки, которые прочитали её переписку. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что в России он находится незаконно.