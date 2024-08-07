СК завел дело из-за закрытия детсада № 238 в Уфе

Напомним, власти также планируют внести изменения в генплан города. Они объяснили это необходимостью учета интересов владельцев участков и зданий, а также инвестиций. В мэрии в течение 14 дней будут принимать предложения от горожан и заинтересованных юрлиц. Изначально документ был утвержден в марте 2022 году.