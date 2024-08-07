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СК завел дело из-за закрытия детсада № 238 в Уфе

Это единственное дошкольное учреждение в городе для детей с сахарным диабетом.

Источник: Reuters

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад в связи с обращением родителей о закрытии в Уфе детсада № 238. По их словам, это единственное в городе дошкольное учреждение для детей с сахарным диабетом.

Детский сад расположен на ул. Парковой, 6. По данным авторов обращения, власти намерены изменить разрешенный вид землепользования и застроить данный квартал. Родители просят разобраться в сложившейся ситуации.

«В следственном управлении СК по Башкирии возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Глава ведомства запросил у руководителя следственного управления Владимира Архангельского доклад о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах, а также по доводам обращения», — говорится в сообщении.

Напомним, власти также планируют внести изменения в генплан города. Они объяснили это необходимостью учета интересов владельцев участков и зданий, а также инвестиций. В мэрии в течение 14 дней будут принимать предложения от горожан и заинтересованных юрлиц. Изначально документ был утвержден в марте 2022 году.