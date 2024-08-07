Разогнались до 150 км в час, пассажирка держала на руках ребенка: чем закончилась опасная езда на трассе под Черемхово

Женщина, управляя машиной «Тойота Марк 2», превысила скоростной режим на 70 км в Черемховском районе. Вместо положенных 80 км, она двигалась со скорость 150 км в час. Это зафиксировал передвижной комплекс автоматической фотовидеофиксации «Кордон», расположенный на 1760 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.
— Кроме того, в ходе работы по данному правонарушению сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области БДД регионального Главка установили факт игнорирования ремней безопасности как самим водителем, так и пассажиркой седана, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Оказалось, что пассажирка автомобиля перевозила ребенка без автокресла, а если быть точнее, то прямо на руках. К счастью, никто не пострадал, но все эти нарушения будут рассмотрены в отделе Госавтоинспекции по месту регистрации водителя.