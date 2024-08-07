Разогнались до 150 км в час, пассажирка держала на руках ребенка: чем закончилась опасная езда на трассе под Черемхово

Оказалось, что пассажирка автомобиля перевозила ребенка без автокресла, а если быть точнее, то прямо на руках. К счастью, никто не пострадал, но все эти нарушения будут рассмотрены в отделе Госавтоинспекции по месту регистрации водителя.