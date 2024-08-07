Потенциальный жених развел иркутянку почти на три миллиона

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, в начале знакомства, в апреле, потенциальный кавалер произвел впечатление надежного человека и не вызывал у женщины никаких подозрений. А потом началось:
«Новый друг поделился знаниями об инвестиционном рынке. Он пересылал ей фотографии дорогостоящих автомобилей и своих путешествий, после чего предложил самой попробовать начать торговать на “фондовом рынке”.
Далее все развивалось по хорошо известному (но, несмотря на это, эффективному) сценарию:
иркутянке позвонил «брокер», который помог установить специальное предложение и внести первые деньги, а потом посоветовал оформить кредит для увеличения прибыли.
Желая заработать на такую же красивую, как у друга из интернета, жизнь, женщина выполняла все инструкции «наставника». Прозрела она лишь тогда, когда тот сообщил, что на ее счете нет денег и надо бы его в очередной раз пополнить.
К слову, ранее сообщалось, что за три дня жители Приангарья обогатили аферистов на 12 с лишним миллионов рублей.