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Потенциальный жених развел иркутянку почти на три миллиона

43-летняя иркутянка познакомилась о одном из мессенджеров с мужчиной и лишилась без малого трех миллионов рублей, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, в начале знакомства, в апреле, потенциальный кавалер произвел впечатление надежного человека и не вызывал у женщины никаких подозрений. А потом началось:

«Новый друг поделился знаниями об инвестиционном рынке. Он пересылал ей фотографии дорогостоящих автомобилей и своих путешествий, после чего предложил самой попробовать начать торговать на “фондовом рынке”.

Далее все развивалось по хорошо известному (но, несмотря на это, эффективному) сценарию:

иркутянке позвонил «брокер», который помог установить специальное предложение и внести первые деньги, а потом посоветовал оформить кредит для увеличения прибыли.

Желая заработать на такую же красивую, как у друга из интернета, жизнь, женщина выполняла все инструкции «наставника». Прозрела она лишь тогда, когда тот сообщил, что на ее счете нет денег и надо бы его в очередной раз пополнить.

К слову, ранее сообщалось, что за три дня жители Приангарья обогатили аферистов на 12 с лишним миллионов рублей.