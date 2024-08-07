В афере с сухпайками группа распределила преступные роли между главами фирм

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по 2022 год. Он отвечал за тыловое обеспечение армии. Булгакова отправили в отставку через три дня после объявления в сентябре 2022-го частичной мобилизации и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения.