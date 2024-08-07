В афере с сухпайками группа распределила преступные роли между главами фирм

В уголовном деле бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова появились госконтракты о поставках питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Кроме того, следствие распределило в афере с сухпайками преступные роли между руководителями компаний, связанных с Грязинским пищевым комбинатом.
Стали известны некоторые подробности уголовного преследования бывшего заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова. В деле о мошенничестве с сухпайками для армии появились госконтракты на поставку питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге. По словам источника РИА Новости, речь идет о Краснознаменном училище имени генерала армии Сергея Штеменко и Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе имени Князя Александра Невского.
По версии следствия, генерал Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя служебное положение. Предприятие же поставляло некачественные продукты в армию по завышенной цене. Следственный комитет возбудил дело против руководства комбината.
В правоохранительных органах сообщили, что фигуранты дела создали организованную группу и «распределили преступные роли между представителями предприятий-производителей». В группу привлекли руководство и акционеров ГПК, а также ряда других компаний поменьше. Это ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара», ООО «Бруно», которые связаны с ГПК.
Трое совладельцев Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвира Смирнова фигурируют в деле о растрате, по которому проходит генерал Булгаков. Их вина подтверждается показаниями свидетелей и результатами обысков, говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
Совладельцы ГПК вину не признают. По словам адвокатов, «доводы следствия голословны и не обоснованы, документально не подтверждены». Предприниматели не намерены скрываться, в связи с чем попросили суд перевести их из-под стражи под домашний арест.
Генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу «коррупционной направленности» 26 июля. Сейчас он в СИЗО «Лефортово». 6 августа к делу генерала приобщили содержимое шести банковских ячеек неназванного банка. Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, «было разрешено изъять».
Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по 2022 год. Он отвечал за тыловое обеспечение армии. Булгакова отправили в отставку через три дня после объявления в сентябре 2022-го частичной мобилизации и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения.