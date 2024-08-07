«Поиски завершены»: разбившийся самолет омских авиапутешественников обнаружили в Приморском крае

Сегодня ночью в районе аэродрома «Новороссия» Приморском крае был обнаружен, потерпевший крушение самолет Bristell RGRA-5500G. Находившиеся на борту авиапутешественники из Омска Сергея Фёдоров и Алёны Калагурова погибли. Поиски воздушного суда продолжались несколько часов.
Вчера утром самолет на борту с омичам вылетел с аэродрома «Пушистый» на Сахалине и должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» в Приморском крае. Борт до пункта назначения не долетел. Этот полет должен был стать частью путешествия Сергея и Алены, ранее стартовавшего из Омска.
За штурвалом самолета находился частный пилот, омский бизнесмен Сергей Федоров. Ранее омич прошел курс по программе подготовки частных пилотов на легких воздушных судах в АУМЦ «Сибирская Авиабаза». По информации телеграм-канала «Крылья Сахалина», у него также был в собственности вертолет Robinson R44.
Предпринимательница Алена Калагурова летела с Сергеем Федоровым в качестве пассажира. Как следует из соцсетей омички, она владела бутиками женской одежды больших размеров.
Незадолго до рокового вылета Алена и Сергей попали на видео, которое, как впоследствии оказалось, было последнее в их жизни.
По факту крушения самолета Восточное межрегиональное следственное управлением на транспорте СКР завело уголовное по по ст. 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Проводится проверка.