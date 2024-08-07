«Поиски завершены»: разбившийся самолет омских авиапутешественников обнаружили в Приморском крае

Вчера утром самолет на борту с омичам вылетел с аэродрома «Пушистый» на Сахалине и должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» в Приморском крае. Борт до пункта назначения не долетел. Этот полет должен был стать частью путешествия Сергея и Алены, ранее стартовавшего из Омска.