Челябинец побил ребенка, облившего водой его дочь

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин продолжает пристально следить за телеэфиром. На этот раз он обратил внимание на сюжет об избиении девятилетнего мальчика в Челябинске. Об истории рассказали в программе «Экстренный вызов».
41-летний челябинец бурно отреагировал на игры на детской площадке. Девятилетний мальчик случайно облил питьевой водой из бутылки дочь мужчины. Девочка расплакалась, а разъяренный отец обругал обидчика и ударил по голове.
Мать мальчика отвезла сына в больницу. Врачи заключили, что у юного пациента закрытая черепно-мозговая травма.
Теперь в обстоятельствах конфликта на детской площадке разбираются следователи.
— Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — уточнили в пресс-центре Следственного комитета.