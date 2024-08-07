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Челябинец побил ребенка, облившего водой его дочь

Глава СК Бастрыкин запросил доклад об избиении ребенка в Челябинске.

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин продолжает пристально следить за телеэфиром. На этот раз он обратил внимание на сюжет об избиении девятилетнего мальчика в Челябинске. Об истории рассказали в программе «Экстренный вызов».

41-летний челябинец бурно отреагировал на игры на детской площадке. Девятилетний мальчик случайно облил питьевой водой из бутылки дочь мужчины. Девочка расплакалась, а разъяренный отец обругал обидчика и ударил по голове.

Мать мальчика отвезла сына в больницу. Врачи заключили, что у юного пациента закрытая черепно-мозговая травма.

Теперь в обстоятельствах конфликта на детской площадке разбираются следователи.

— Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — уточнили в пресс-центре Следственного комитета.