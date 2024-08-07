Павлодарца, зарубившего человека топором, освободили от уголовной ответственности

«Если бы он был психически нормальным человеком, то его вина была бы полностью доказана. Но поскольку у нас есть судмедэкспертиза, которая проводилась комплексно, стационарно. М. был долгое время под наблюдением. Мы установили, что он в момент совершения общественно опасного деяния находился в состоянии невменяемости, то он не может в силу закона УК РК нести ответственность. Он будет до полного излечения на постоянном контроле врачей. Это то учреждение, откуда он не может ни выйти, ни зайти», — пояснил судья.