Суд дал 16 лет колонии жителю Омска за создание террористического сообщества

Основанием для возбуждения дела послужили материалы УФСБ России по 33-й ракетной армии. По версии следствия, в январе 2017 года обвиняемый создал террористическую организацию, целью которой являлось насильственное изменение конституционного строя России, участников он подбирал из единомышленников, обладающих познаниями в области военного дела.
«Фигурант планировал совершение терактов в отношении объектов ФСБ, МВД и Минобороны. С этой целью обвиняемый прошел обучение минно-взрывному делу, изучил в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, тактике совершения преступлений против общественной безопасности. Эти знания он распространил среди членов созданного им преступного сообщества», — говорится в сообщении УФСБ.
В мае 2023 года злоумышленника задержали. В его квартире изъяли компоненты самодельной бомбы, взрыватели, планы и программы развития созданной им террористической организации, а также агитационные материалы.
Управление СКР по Омской области возбудило уголовное дело о создании террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), прохождении обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), приготовлении к теракту (ст. 30, ст. 205 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия, его основных частей и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).