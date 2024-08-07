Суд дал 16 лет колонии жителю Омска за создание террористического сообщества

«Фигурант планировал совершение терактов в отношении объектов ФСБ, МВД и Минобороны. С этой целью обвиняемый прошел обучение минно-взрывному делу, изучил в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, тактике совершения преступлений против общественной безопасности. Эти знания он распространил среди членов созданного им преступного сообщества», — говорится в сообщении УФСБ.