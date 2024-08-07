В Хабаровском крае идут поиски двух пропавших человек

В Хабаровском крае ищут двух пропавших. В окрестностях села Мухен мужчина ушел в лес и не вернулся. А в районе Хабаровска ищут утонувшего молодого человека. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сегодня утром выехала группа спасателей в составе пяти человек на автомобиле повышенной проходимости. По заявке отдела полиции района имени Лазо, они отправились в окрестности села Мухен.
«Мужчина около 40 лет пропал 2 августа. Он ушел с деляны, которая находится в 30 километрах от села. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Спасатели оснащены всем необходимым для поисков. Они будут работать совместно с полицией», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Кроме того, утром выехала водолазная группа поисково-спасательного отряда. Они направились на берег Амура в Хабаровске, в район переулка Мельничный. Предварительно известно, что ночью в несанкционированном месте утонул 18-летний молодой человек. Ночью спасатели уже осмотрели берег и акваторию, но мужчину не нашли. Сегодня в светлое время суток водолазы будут обследовать дно реки.