В Хабаровском крае идут поиски двух пропавших человек

«Мужчина около 40 лет пропал 2 августа. Он ушел с деляны, которая находится в 30 километрах от села. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Спасатели оснащены всем необходимым для поисков. Они будут работать совместно с полицией», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.