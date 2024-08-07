Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье автомобиль врезался в КамАЗ, пострадала 16-летняя девушка

ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу.

Источник: ГУ МВД

В Приморье за минувшие сутки произошло 51 ДТП, 41 из них с материальным ущербом, остальные 10 с пострадавшими. Одна из подобных аварий случилась на 540 километре трассы А-370 «Уссури».

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморью, 45-летний водитель Toyota Ipsum ехал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. В какой-то момент он вырулил на встречную полосу, где врезался с КамАЗом.

В аварии пострадали четыре человека. Кроме водителя авто в больницу доставили 50-летнюю женщину, 18-летнего юношу и 16-летнюю девушку. В полиции добавили, что стаж вождения мужчины составляет 17 лет. В этом году его один раз привлекали к ответственности за превышение скорости.

«По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством».