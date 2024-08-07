В Приморье автомобиль врезался в КамАЗ, пострадала 16-летняя девушка

В аварии пострадали четыре человека. Кроме водителя авто в больницу доставили 50-летнюю женщину, 18-летнего юношу и 16-летнюю девушку. В полиции добавили, что стаж вождения мужчины составляет 17 лет. В этом году его один раз привлекали к ответственности за превышение скорости.