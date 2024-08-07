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Силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ в четырех регионах

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, четыре — над Курской, два — над Воронежской и два — над Ростовской, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью», — говорится в сообщении.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.