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В Новосибирске будут судить трёх железнодорожников за купленные дипломы

Им предъявлено обвинение в коммерческим подкупе.

Источник: Соцсети

В Новосибирске перед судом предстанут три сотрудника структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала ОАО «РЖД». Об этом в среду, 7 августа сообщает пресс-служба Западно-Сибирской прокуратуры.

По данным ведомства, обвинительные заключение утверждены по уголовным делам в отношении начальника базы топлива станции Новосибирск-Главный и двух мастеров производственного участка. Они обвиняются в коммерческом подкупе.

Следователи считают, что в 2018 году фигуранты незаконно передали 25 тыс. рублей бывшему руководителю ООО «ПрофЭксперт». Деньги предназначались за выдачу документа об образовании без фактического прохождения обучения и проверки знаний по программам профессиональной подготовки в сфере железнодорожного транспорта.

Уголовные дела по существу рассмотрит Центральный суд Новосибирска.

Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении лица, получившего незаконное вознаграждение, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске суд прекратил дело экс-замдиректора спортшколы об использовании поддельного диплома.