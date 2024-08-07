В Новосибирске будут судить трёх железнодорожников за купленные дипломы

В Новосибирске перед судом предстанут три сотрудника структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала ОАО «РЖД». Об этом в среду, 7 августа сообщает пресс-служба Западно-Сибирской прокуратуры.
По данным ведомства, обвинительные заключение утверждены по уголовным делам в отношении начальника базы топлива станции Новосибирск-Главный и двух мастеров производственного участка. Они обвиняются в коммерческом подкупе.
Следователи считают, что в 2018 году фигуранты незаконно передали 25 тыс. рублей бывшему руководителю ООО «ПрофЭксперт». Деньги предназначались за выдачу документа об образовании без фактического прохождения обучения и проверки знаний по программам профессиональной подготовки в сфере железнодорожного транспорта.
Уголовные дела по существу рассмотрит Центральный суд Новосибирска.
Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении лица, получившего незаконное вознаграждение, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске суд прекратил дело экс-замдиректора спортшколы об использовании поддельного диплома.