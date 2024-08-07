В Новосибирске будут судить трёх железнодорожников за купленные дипломы

Следователи считают, что в 2018 году фигуранты незаконно передали 25 тыс. рублей бывшему руководителю ООО «ПрофЭксперт». Деньги предназначались за выдачу документа об образовании без фактического прохождения обучения и проверки знаний по программам профессиональной подготовки в сфере железнодорожного транспорта.