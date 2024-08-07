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Четыре человека пострадали в аварии под Новосибирском по вине иномарки

Компанию молодых людей доставили в больницу с различными травмами.

Источник: Комсомольская правда

В Карасуке по вине водителя «Шевроле Нивы», не пропустившего «Тойоту», произошла авария, в которой пострадало четверо молодых людей. Об этом сообщила инспектор по ПБДД ОГИБДД Марина Беляева.

— 4 августа в 22:53 вечера водитель «Шевроле» двигался по улице Мира в сторону проезда Телетранслятор, но не предоставил преимущество в движении «Тойоте Короне», в результате чего совершил столкновение с данным автомобилем, — уточнила Беляева.

Сибиряк поспешно покинул место ДТП. В аварии пострадал 23-летний водитель «Тойоты», а также его пассажиры 16, 23 и 25 лет.

Вскоре полиции удалось найти виновника аварии. Им оказался 46-летний житель Карасука.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства инцидента.