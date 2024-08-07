Четыре человека пострадали в аварии под Новосибирском по вине иномарки

— 4 августа в 22:53 вечера водитель «Шевроле» двигался по улице Мира в сторону проезда Телетранслятор, но не предоставил преимущество в движении «Тойоте Короне», в результате чего совершил столкновение с данным автомобилем, — уточнила Беляева.