47-летний рабочий утонул во время ремонта моста в Уральске

«6 августа во время ремонтно-восстановительных работ пешеходного моста через реку Чаган по неосторожности упал с моста воду и утонул работник одного из ТОО. 47-летнего мужчину спасти не удалось. Тело извлекли из воды», — сообщила пресс-служба ДП ЗКО.
На месте работала следственно-оперативная группа. Сообщается, что во время паводка весной 2024 года в микрорайоне Самал на пешеходном мосту через реку Чаган образовался затор изо льда.
«Подвесной мост удерживал льдины и ветви деревьев, его пытались приподнять без демонтажа, для чего привлекли спецтехнику. В итоге мост остался, но был частично разрушен», — дополняется в сообщении.