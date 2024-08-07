47-летний рабочий утонул во время ремонта моста в Уральске

«6 августа во время ремонтно-восстановительных работ пешеходного моста через реку Чаган по неосторожности упал с моста воду и утонул работник одного из ТОО. 47-летнего мужчину спасти не удалось. Тело извлекли из воды», — сообщила пресс-служба ДП ЗКО.