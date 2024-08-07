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47-летний рабочий утонул во время ремонта моста в Уральске

Уральск. 7 августа. КазТАГ — В Уральске 47-летний рабочий утонул во время ремонта моста, разрушенного во время паводка, сообщает «Мой Город».

«6 августа во время ремонтно-восстановительных работ пешеходного моста через реку Чаган по неосторожности упал с моста воду и утонул работник одного из ТОО. 47-летнего мужчину спасти не удалось. Тело извлекли из воды», — сообщила пресс-служба ДП ЗКО.

На месте работала следственно-оперативная группа. Сообщается, что во время паводка весной 2024 года в микрорайоне Самал на пешеходном мосту через реку Чаган образовался затор изо льда.

«Подвесной мост удерживал льдины и ветви деревьев, его пытались приподнять без демонтажа, для чего привлекли спецтехнику. В итоге мост остался, но был частично разрушен», — дополняется в сообщении.

несчастный случай