Госавтоинспекция нашла подростков, которые, катаясь на самокате, жестко сбили челябинку

«Самокатчиков нашли, материал передан в следственный отдел», — прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, все произошло в Тракторозаводском районе вечером 4 августа. Около дома 57 по улице Героев Танкограда подростки на самокате сбили 54-летнюю женщину и покинули место происшествия, не дождавшись прибытия правоохранительных органов и скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована с переломами.
На подростков позже завели дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщил Следственный комитет РФ.
Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела.