Госавтоинспекция нашла подростков, которые, катаясь на самокате, жестко сбили челябинку

Напомним, все произошло в Тракторозаводском районе вечером 4 августа. Около дома 57 по улице Героев Танкограда подростки на самокате сбили 54-летнюю женщину и покинули место происшествия, не дождавшись прибытия правоохранительных органов и скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована с переломами.