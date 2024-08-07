К 7,5 годам тюрьмы приговорили подростка — закладчика в Казахстане

АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Карагандинский суд вынес приговор 17-летнему студенту колледжа. Его обвинили в незаконном хранении с целью сбыта аналога психотропного вещества, группой лиц по предварительному сговору с другим лицом посредством использования электронных информационных ресурсов (по ст. 297 ч. 3 п. 1,3, 5 УК РК).
За официальной формулировкой кроется история несовершеннолетнего карагандинца.
Как рассказал подросток, в апреле 2023 года он наткнулся на объявление о том, что требуется курьер. Когда позвонил по указанному номеру, получил предложение о «несложной» работе с высоким заработком.
Так парень стал курьером, По полученной геолокации находил 5−15 свертков, фасовал их по одному, делал закладки на улицах Караганды и отправлял фотоотчет «куратору».
За каждую закладку получал переводом на банковскую карту по 2,5 тыс. тенге, которые тратил на личные нужды, сообщили в суде.
"В ноябре 2023-го в момент, когда в очередной раз он поднял 15 свертков закладки и разложил 4 из них, был задержан сотрудниками полиции. В портмоне и кармане у подростка нашли 11 свертков с психотропным веществом (мефедрон), — рассказали в Карагандинском суде.
Приговор подростку смягчили обстоятельства:
- несовершеннолетний возраст подсудимого;
- признание вины и раскаяние в содеянном;
- положительные характеристики и отсутствие отягчающих;
А также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и предупреждения новых преступлений, пояснили в суде.
В итоге суд приговорил 17-летнего карагандинца к 7,5 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.