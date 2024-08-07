К 7,5 годам тюрьмы приговорили подростка — закладчика в Казахстане

"В ноябре 2023-го в момент, когда в очередной раз он поднял 15 свертков закладки и разложил 4 из них, был задержан сотрудниками полиции. В портмоне и кармане у подростка нашли 11 свертков с психотропным веществом (мефедрон), — рассказали в Карагандинском суде.