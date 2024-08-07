Пилота, придавившего шасси ногу техника в аэропорту Кольцово, разжаловали

В Екатеринбурге 19 мая на 21-летнего техника Раиля Хасанова в аэропорту Кольцово наехал самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». В результате молодой человек лишился ноги. В связи с инцидентом Росавиация провела расследование.
— Как выяснила комиссия, […] капитан воздушного судна установил борт на стояночный тормоз, а после запуска двигателей забыл дать выпускающему технику команду на отключение самолетного переговорного устройства и переходе на визуальный контроль, — сообщает telegram-канал «Авиаторщина».
Также в комиссии пояснили, что действия после запуска двигателя пилоты выполняют автоматически. В данном случае капитана мог отвлечь самолет, прилетевший в Кольцово из Санкт-Петербурга, который создавал препятствие для руления Airbus.
— С целью начать движение прежде, чем борт Smartavia зарулит на указанную стоянку, КВС вышел на связь с диспетчером и доложил о готовности к рулению. Тем самым он взял на себя обязанности контролирующего пилота по ведению радиосвязи, пропустив действие пилотирующего, — передает telegram-канал.
Таким образом, пилот не доложил выпускающему технику о запуске двигателя. Диспетчер остановил второй самолет, чтобы он пропустил Airbus «Уральских авиалиний». Экипаж убедился, что пространство слева и справа от судна свободно. Капитан включил рулежные фары, снял тормоз и тронулся. В то время техник стоял под самолетом спиной к передней стойке шасси. Борт тронулся, а молодой человек, не получив команду от пилота выйти в зону видимости и не ожидая движения судна, оказался придавлен колесом.
— Сразу после страгивания Airbus A320 экипаж услышал крик техника. КВС, осознав ошибку, применил торможение, после чего сразу вызвал скорую помощь и тягач, — говорится в сообщении.
После инцидента экипаж был отстранен от полетов. Когда закончилось расследование Росавиации, пилотам, прошедшим комиссию, разрешили вернуться к работе. При этом командир воздушного судна был разжалован до второго пилота. Стоит отметить, что по результатам расследования инцидента Росавиация порекомендовала эксплуатантам воздушных судов учесть опыт несчастного случая в Екатеринбурге — добавить в карту контрольных проверок после запуска двигателей переход наземного персонала на визуальный контроль, а также обязательно докладывать о наблюдении сигнала выпускающего техника перед началом движения.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» оказывает поддержку пострадавшему технику.
Ранее «КП-Екатеринбург» сообщала, что после извлечения Раиля из-под стойки шасси, пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Городскую больницу № 36 Екатеринбурга и прооперировали. Молодому человеку пришлось ампутировать ногу. В конце мая 2024 года Раиль пришел в сознание, начал самостоятельно дышать и разговаривать.