Пилота, придавившего шасси ногу техника в аэропорту Кольцово, разжаловали

Таким образом, пилот не доложил выпускающему технику о запуске двигателя. Диспетчер остановил второй самолет, чтобы он пропустил Airbus «Уральских авиалиний». Экипаж убедился, что пространство слева и справа от судна свободно. Капитан включил рулежные фары, снял тормоз и тронулся. В то время техник стоял под самолетом спиной к передней стойке шасси. Борт тронулся, а молодой человек, не получив команду от пилота выйти в зону видимости и не ожидая движения судна, оказался придавлен колесом.