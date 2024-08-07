Инцидент произошел 6 августа около 17.40. 30-летняя водитель на Volkswagen двигаясь по ул. Лучниковской в Давид-Городке и наехала на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок госпитализирован, проводится проверка.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными: при приближении к пешеходному переходу заранее снижать скорость и соблюдать ПДД.
Родители должны объяснять детям, что даже имея преимущество на пешеходном переходе, они обязаны быть предельно осторожными, не отвлекаться при переходе проезжей части и обязательно смотреть по сторонам.
Водитель сбила 7-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Столинском районе
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель сбила 7-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел 6 августа около 17.40. 30-летняя водитель на Volkswagen двигаясь по ул. Лучниковской в Давид-Городке и наехала на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок госпитализирован, проводится проверка.