Водитель сбила 7-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Столинском районе

Инцидент произошел 6 августа около 17.40. 30-летняя водитель на Volkswagen двигаясь по ул. Лучниковской в Давид-Городке и наехала на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок госпитализирован, проводится проверка.



Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными: при приближении к пешеходному переходу заранее снижать скорость и соблюдать ПДД.



Родители должны объяснять детям, что даже имея преимущество на пешеходном переходе, они обязаны быть предельно осторожными, не отвлекаться при переходе проезжей части и обязательно смотреть по сторонам.