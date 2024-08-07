В Красноярске полиция задержала дерзкого грабителя-серийника

В Красноярске за месяц произошло как минимум пять похожих преступлений, где потерпевшими стали пожилые женщины. Буквально на днях сотрудники полиции задержали подозреваемого. Возможны еще случаи, которые пока не зафиксированы, но имеют место быть.
В пресс-службе полиции рассказали, что изначально в отдел полиции № 8 (Черемушки) обратилась женщина 1954 года рождения. И пожаловалась, что неизвестный вырвал у нее на улице сумку и скрылся. Сумку вскоре нашли неподалеку, но в ней не было ни денег, ни сотового телефона.
Кроме того, в разных районах города было совершено еще четыре аналогичных грабежа, как под копирку. Сотрудники уголовного розыска в силу своего опыта предположили, что это дело рук одного и того же жулика. И не ошиблись. Они установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался уже судимый за кражи 28-летний местный житель. На него завели уголовные дела по двум статьям: «Кража» и «Грабеж».