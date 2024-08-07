В Красноярске полиция задержала дерзкого грабителя-серийника

Кроме того, в разных районах города было совершено еще четыре аналогичных грабежа, как под копирку. Сотрудники уголовного розыска в силу своего опыта предположили, что это дело рук одного и того же жулика. И не ошиблись. Они установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался уже судимый за кражи 28-летний местный житель. На него завели уголовные дела по двум статьям: «Кража» и «Грабеж».