Число подтопленных домов в Челябинской области резко увеличилось за сутки

Это следует из сводки регионального Главка МЧС по дождевому паводку.
«На контроле остается подтопление 220 (6 августа — 180) частных жилых домов и 564 (223) приусадебных участков», — говорится в сообщении.
В трех пунктах временного размещения находятся 25 человек, в том числе шесть детей.
Ранее сообщалось, что группировка МЧС России продолжает работать в Миасском городском округе, где пока сохраняется сложная паводковая ситуация. Там с помощью тяжелой техники проводится расчистка русла реки Миасс.
По словам исполняющего обязанности главы округа Олега Буданова, 220 жилых домов остаются подтопленными, рост идет по приусадебным участкам.
«Всего в зоне ЧС находится 1161 человек. С понедельника, 5 августа, фиксируется постоянное снижение уровня воды по всему каскаду водоемов. Везде идет снижение, но этого пока недостаточно, чтобы вода начала уходить из домов», — доложил чиновник.
Ситуация в остальных территориях, где также произошли подтопления домов и участков, стабилизировалась. Продолжаются работы по водопонижению.