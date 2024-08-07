Число подтопленных домов в Челябинской области резко увеличилось за сутки

«Всего в зоне ЧС находится 1161 человек. С понедельника, 5 августа, фиксируется постоянное снижение уровня воды по всему каскаду водоемов. Везде идет снижение, но этого пока недостаточно, чтобы вода начала уходить из домов», — доложил чиновник.