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Число подтопленных домов в Челябинской области резко увеличилось за сутки

Число подтопленных домов в Челябинской области резко увеличилось за минувшие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Комсомольская правда

Это следует из сводки регионального Главка МЧС по дождевому паводку.

«На контроле остается подтопление 220 (6 августа — 180) частных жилых домов и 564 (223) приусадебных участков», — говорится в сообщении.

В трех пунктах временного размещения находятся 25 человек, в том числе шесть детей.

Ранее сообщалось, что группировка МЧС России продолжает работать в Миасском городском округе, где пока сохраняется сложная паводковая ситуация. Там с помощью тяжелой техники проводится расчистка русла реки Миасс.

По словам исполняющего обязанности главы округа Олега Буданова, 220 жилых домов остаются подтопленными, рост идет по приусадебным участкам.

«Всего в зоне ЧС находится 1161 человек. С понедельника, 5 августа, фиксируется постоянное снижение уровня воды по всему каскаду водоемов. Везде идет снижение, но этого пока недостаточно, чтобы вода начала уходить из домов», — доложил чиновник.

Ситуация в остальных территориях, где также произошли подтопления домов и участков, стабилизировалась. Продолжаются работы по водопонижению.