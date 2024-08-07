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Уральцу дали 18 лет за разбой и убийство женщины

Три человека чудом спаслись из горящего дома.

Житель Сысертского района Свердловской области получил 18 колонии за убийство женщины, разбой и покушение на убийство нескольких человек. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, в ноябре он распивал алкоголь с несколькими знакомыми. В ходе распития между ним и одним из местных жителей произошел конфликт. Оппонент убежал. Тогда уралец нанёс его супруге не менее 14 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте. И после этого пытался убить троих свидетелей преступления, в том числе подростка. Для этого он хотел их сжечь, но те вырвались из горящего дома и спаслись.

Задержали его в Челябинской области. Суд назначил ему 18 лет колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.