Уральцу дали 18 лет за разбой и убийство женщины

По данным следствия, в ноябре он распивал алкоголь с несколькими знакомыми. В ходе распития между ним и одним из местных жителей произошел конфликт. Оппонент убежал. Тогда уралец нанёс его супруге не менее 14 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте. И после этого пытался убить троих свидетелей преступления, в том числе подростка. Для этого он хотел их сжечь, но те вырвались из горящего дома и спаслись.