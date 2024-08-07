В Левобережном районе Воронежа образовалась двухкилометровая пробка

По карте Яндекс Пробки видно, что пробка образовалась на Ленинградкой улице. Она проходит параллельно Ленинскому проспекту, где работают оперативники.
Местные жители рассказывают, что на месте падения БПЛА разбросаны шарики, которые при детонации беспилотника разлетелись в разные стороны. Они вражескими войсками закладываются во взрывчатку для более поражающей силы. На улице стоят припаркованные автомобили с разбитыми стеклами. В жилом доме на Ленинском проспекте тоже вылетели стекла.
БПЛА было сбито в 06:07 в среду, 7 июля. Звук взрыва был очень сильный.
Из-за падения БПЛА в Воронеже более десятка автобусов временно изменили маршрут.
Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что в Воронеже украинские БПЛА повредили жилые дома и автомобили. Оборонное ведомство России: над Воронежской областью сбили 2 БПЛА.