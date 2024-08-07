В Левобережном районе Воронежа образовалась двухкилометровая пробка

Местные жители рассказывают, что на месте падения БПЛА разбросаны шарики, которые при детонации беспилотника разлетелись в разные стороны. Они вражескими войсками закладываются во взрывчатку для более поражающей силы. На улице стоят припаркованные автомобили с разбитыми стеклами. В жилом доме на Ленинском проспекте тоже вылетели стекла.