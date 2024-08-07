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Учился минно-взрывному делу и готовил теракты

Омич получил срок за организацию террористического сообщества.

Источник: Комсомольская правда

2-й Восточный окружной суд в Новосибирске вынес приговор жителю Омска, признанному виновным в организации и участии в террористическом сообществе.

По данным УФСБ по Омской области, в январе 2017 года он создал террористическую организацию и запланировал совершение терактов на объектах ФСБ, МВД и минобороны.

Для этого он обучился минно-взрывному делу, по интернету изучал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и зажигательных смесей. Знаниями делился со своими сообщниками.

В мае прошлого года омич был задержан. При обыске дома у него нашли компоненты самодельного взрывного устройства и документацию террористической организации.

Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы. Первые 4 года срока осужденный проведет в тюрьме.