«Умер от отека головного мозга». Пьяный гомельчанин в дружеском борцовском спарринге случайно убил знакомого — оба бывшие боксеры

Пьяный гомельчанин в дружеском борцовском спарринге случайно убил знакомого. Подробности озвучили в прокуратуре Гомеля, сообщает belkagomel.by.
Говорится, что в апреле старые знакомые случайно встретились на улице и приняли решение, что это нужно отметить. Договорились, что выпивать будут дома у одного из них. Посиделки затянулись до позднего вечера. Однако в какой-то момент выпившие мужчины решили провести борцовский спарринг.
Сообщается, что двое мужчин в прошлом занимались боксом. У одного из них был разряд КМС, а у второго — мастер спорта. Неизвестно, сколько времени длилась борьба, но на утро мужчина нашел своего знакомого в коридоре. Он лежал без признаков жизни.
В момент расследования установлено, что пострадавший умер от отека головного мозга. Кроме того, на теле мужчины были и другие множественные повреждения. По словам старшего помощника прокуратуры Гомеля Александра Попова, сначала мужчина говорил, что нанес знакомому только два удара в голову, от которых у того появились синяки под глазами, однако он оставался активным.
— Только после ознакомления с результатами судебно-медицинской экспертизы он допустил, что ударов могло быть больше.
Жителю Гомеля предъявили обвинение в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. По статье ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Материалы переданы в суд.