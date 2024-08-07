«Умер от отека головного мозга». Пьяный гомельчанин в дружеском борцовском спарринге случайно убил знакомого — оба бывшие боксеры

В момент расследования установлено, что пострадавший умер от отека головного мозга. Кроме того, на теле мужчины были и другие множественные повреждения. По словам старшего помощника прокуратуры Гомеля Александра Попова, сначала мужчина говорил, что нанес знакомому только два удара в голову, от которых у того появились синяки под глазами, однако он оставался активным.