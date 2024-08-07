«Пытался украсть девочку»: мужчину задержали в Астане

В соцсетях появилась информация о том, что в Кокшетау произошла попытка кражи школьника. Сообщалось, что второклассника неизвестные пытались затащить в автомобиль. Мальчика удалось вовремя спасти. В полиции сообщали, что устанавливают детали произошедшего. А в январе прошлого года в полицию Каратау Жамбылской области поступило сообщение о том, что из дома пропал 2-летний ребенок. Оказалось, что один из гостей квартиры из-за плача отнес мальчика в мечеть.