ВС России ударили по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами

ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Ночью и утром нанесены шикарные удары по Сумской области и по городу Сумы. Уничтожен полностью склад с боеприпасами в пригороде Сум. Накрыли личный состав в большой шайке, более четырех сотен. Кто выжил — пока не в курсе», — уточнил он.
О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил накануне утром. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.
Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 8:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.
Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.
В результате российские войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины «Козак» и инженерную машину разграждения.
Вечером Смирнов сообщил, что обстановка на границе в Курской области остается напряженной, там идут бои, работают военные и пограничники. Оперативный штаб перевели в круглосуточный режим.