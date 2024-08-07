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По жилым домам в Воронежской области ударили украинские беспилотники

Воронежские власти сообщили о повреждении двух многоэтажных жилых домов после отражения атаки дронов на регион.

В ночь на 7 августа средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области было перехвачено несколько украинских БПЛА. Один из них, падая, повредил фасад верхних этажей высотного жилого дома в микрорайоне Березовая Роща в Воронеже.

Обломки другого беспилотника упали на Ленинском проспекте областного центра. Выбиты стекла в нескольких квартирах, пострадали несколько автомобилей.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил воронежский губернатор Александр Гусев. Он напомнил, что к упавшим БПЛА и их обломкам нельзя приближаться и прикасаться, напомнил губернатор. О подобных находках необходимо сообщать в службу 112.

На месте происшествия работают оперативные службы.