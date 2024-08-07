По жилым домам в Воронежской области ударили украинские беспилотники

В ночь на 7 августа средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области было перехвачено несколько украинских БПЛА. Один из них, падая, повредил фасад верхних этажей высотного жилого дома в микрорайоне Березовая Роща в Воронеже.
Обломки другого беспилотника упали на Ленинском проспекте областного центра. Выбиты стекла в нескольких квартирах, пострадали несколько автомобилей.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил воронежский губернатор Александр Гусев. Он напомнил, что к упавшим БПЛА и их обломкам нельзя приближаться и прикасаться, напомнил губернатор. О подобных находках необходимо сообщать в службу 112.
На месте происшествия работают оперативные службы.