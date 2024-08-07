В Воронеже перекрыли Ленинский проспект из-за обломков БПЛА

Утром 7 августа в Воронеже перекрыли Ленинский проспект от Гипрокаучука до ДК Кирова. Спецслужбы осматривают территорию из-за падения обломков БПЛА. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, два беспилотника сбила система ПВО, фрагменты повредили дом в Березовой роще и машины на Левом берегу. Жители находят части дронов и металлические шарики, которыми он были начинены.
Из-за работы спецслужб движение на части Ленинского проспекта закрыли. Горожанам нужно выбрать альтернативные пути объезда, чтобы попасть на работу, ведь часть маршруток перестало ходить.
— В связи с необходимостью временного перекрытия участка Ленинского проспекта, проезд по маршрутам общественного транспорта 1кс, 1кв, 14, 16, 20, 22, 34, 36, 44, 56, 65, 72, 97 и другим, проходящим там, невозможен. График движения автобусов нарушен, интервалы увеличиваются. По возможности, для объезда используются альтернативные улицы, — сообщили в мэрии Воронежа.