В Воронеже перекрыли Ленинский проспект из-за обломков БПЛА

Утром 7 августа в Воронеже перекрыли Ленинский проспект от Гипрокаучука до ДК Кирова. Спецслужбы осматривают территорию из-за падения обломков БПЛА. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, два беспилотника сбила система ПВО, фрагменты повредили дом в Березовой роще и машины на Левом берегу. Жители находят части дронов и металлические шарики, которыми он были начинены.