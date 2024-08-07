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Летевший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский самолет вынужденно вернулся

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Источник: Известия

«Во время набора высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем. Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», — говорится в Telegram-канале «Уральских авиалиний».

Самолет благополучно приземлился во Владивостоке. На борту находились 162 пассажира, их разместили в терминале аэропорта.

На месте работают технические специалисты авиакомпании.

Ранее, 3 июля, Уральская транспортная прокуратура сообщила о том, что совершавший рейс по маршруту Тюмень — Ереван самолет Boeing 738 авиакомпании Utair вернулся в аэропорт вылета. Уточнялось, что причиной стал отказ автопилота. Из-за технической неисправности экипаж принял решение вернуться. Самолет благополучно приземлился в аэропорт вылета.