Более 60 человек утонуло с начала лета в Иркутской области

За прошедшие два месяца лета на водоемах Иркутской области произошло 106 происшествий, в которых погибло 64 человека, в том числе 17 детей. В этом году показатели увеличились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого лета. К счастью, успели спасти 11 человек, восемь из которых дети. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
— Основными причинами гибели являются безнадзорное пребывание детей у воды, купание в местах, не предназначенных для этих целей и алкогольное опьянение, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Чаще всего трагедии происходят в местах, где нет спасателей, на дне много мусора и неясно где какая глубина. К административной ответственности было привлечено 228 родителей, которые оставили своих детей возле воды без сопровождения кого-то старшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два лесных пожара потушили за прошедшие сутки в Иркутской области.