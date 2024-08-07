Более 60 человек утонуло с начала лета в Иркутской области

За прошедшие два месяца лета на водоемах Иркутской области произошло 106 происшествий, в которых погибло 64 человека, в том числе 17 детей. В этом году показатели увеличились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого лета. К счастью, успели спасти 11 человек, восемь из которых дети. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.