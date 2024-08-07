В Нижнем Тагиле простились с 7-летним мальчиком, погибшим при обрушении дома

Во время церемонии одному из подростков стало плохо. Он упал на пол, с ним работали медики. Также помощь понадобилась одной женщине. Когда из храма вынесли гроб, мама ребенка упала в обморок. Ее супруг вместе с сыном и врачами донесли ее до авто.