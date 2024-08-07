В Нижнем Тагиле простились с 7-летним мальчиком, погибшим при обрушении дома

В Нижнем Тагиле состоялась церемония прощания с семилетним Денисом, погибшим при обрушении дома на улице Сибирской, 81. Проводить мальчика в последний путь собрались около 200 человек. Об этом сообщает издание URA.RU.
Церемония началась 6 августа в 12 часов в храме Воскресения Христова. Там дежурили три бригады врачей. Первыми внутрь пустили только близких, затем войти смогли и остальные. Мама мальчика Екатерина рыдала во время отпевания. Успокаивать ее пришла психолог МЧС.
Во время церемонии одному из подростков стало плохо. Он упал на пол, с ним работали медики. Также помощь понадобилась одной женщине. Когда из храма вынесли гроб, мама ребенка упала в обморок. Ее супруг вместе с сыном и врачами донесли ее до авто.
Мальчик был похоронен на кладбище «Пихтовые горы». Похороны прошли почти в полной тишине.
Напомним, что страшная трагедия произошла 1 августа. По предварительной причине, обрушение двух подъездов пятиэтажки произошло из-за взрыва бытового газа. Из-под завалов достали десятки человек. Десять из них погибли.