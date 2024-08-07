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Крымчанин вырастил наркоплантацию из 40 кустов: его будут судить

Крымчанин пойдет под суд за наркоплантацию из 40 кустов.

В Ялте жителя поселка Гаспра обвиняют в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Фигурант на принадлежащем ему земельном участке вырастил 40 кустов конопли. Житель Гаспры ухаживал за этими растениями. Мужчина поливал их и взрыхлял почву.

«Незаконные действия злоумышленника пресечены сотрудниками органов внутренних дел», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в Ялтинский городской суд.