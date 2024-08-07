Крымчанин вырастил наркоплантацию из 40 кустов: его будут судить

В Ялте жителя поселка Гаспра обвиняют в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Фигурант на принадлежащем ему земельном участке вырастил 40 кустов конопли. Житель Гаспры ухаживал за этими растениями. Мужчина поливал их и взрыхлял почву.
«Незаконные действия злоумышленника пресечены сотрудниками органов внутренних дел», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в Ялтинский городской суд.