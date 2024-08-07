В Башкирии юрист обвиняется в мошенничестве на 1,7 млн рублей.

За свои услуги он брал с клиентов плату в размере от 7 тысяч рублей до 466 тысяч рублей, при этом взятые на себя обязательства не выполнял. Деньги юристу передавались наличными и переводами на банковскую карту. От его неправомерных действий пострадало 25 граждан, сумма причиненного ущерба составила свыше 1,7 млн рублей.