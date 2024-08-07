В Башкирии юрист обвиняется в мошенничестве на 1,7 млн рублей.

Прокуратура Нефтекамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя по статье «мошенничество, в том числе с причинением крупного и значительного ущерба потерпевшим».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с января 2019 года по ноябрь 2022 года мужчина со средне-специальным образованием, оформленный как самозанятый, оказывал платные юридические услуги различного рода, в том числе в виде помощи в признании граждан банкротами, оформления права собственности на недвижимость, представления интересов в службе судебных приставов.
За свои услуги он брал с клиентов плату в размере от 7 тысяч рублей до 466 тысяч рублей, при этом взятые на себя обязательства не выполнял. Деньги юристу передавались наличными и переводами на банковскую карту. От его неправомерных действий пострадало 25 граждан, сумма причиненного ущерба составила свыше 1,7 млн рублей.
Обвиняемый частично признал вину в содеянном, в обеспечительных целях на его долю в квартире наложен арест. Уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.